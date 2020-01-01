Токеномика Roam (ROAM)

Токеномика Roam (ROAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Roam (ROAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Roam (ROAM)

Roam – крупнейшая в мире децентрализованная беспроводная сеть. Стремясь создать глобальную беспроводную сеть с открытым доступом, Roam обеспечивает автоматическое беспроводное подключение, беспрепятственное переключение между различными сетями и безопасное соединение для отдельных людей, интеллектуальных устройств и ИИ-агентов. Используя инфраструктуру учетных данных на основе блокчейна, Roam способствовала широкому распространению WiFi OpenRoaming, предложила глобальные интеллектуальные услуги eSIM и создала слой данных с защитой конфиденциальности для приложений искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://weroam.xyz/
Whitepaper:
https://weroam.xyz/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn

Токеномика и анализ цен Roam (ROAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roam (ROAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,32M
$ 42,32M$ 42,32M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 300,78M
$ 300,78M$ 300,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 140,70M
$ 140,70M$ 140,70M
Исторический максимум:
$ 1,0746
$ 1,0746$ 1,0746
Исторический минимум:
$ 0,11658351811502074
$ 0,11658351811502074$ 0,11658351811502074
Текущая цена:
$ 0,1407
$ 0,1407$ 0,1407

Токеномика Roam (ROAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Roam (ROAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROAM, изучите текущую цену ROAM!

Как купить ROAM

Заинтересованы в добавлении Roam (ROAM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ROAM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Roam (ROAM)

Анализ истории цены ROAM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ROAM

Хотите узнать, куда может двигаться ROAM? Наша страница прогноза цены ROAM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.