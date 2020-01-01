Токеномика Roam (ROAM) Откройте для себя ключевую информацию о Roam (ROAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roam (ROAM) Roam – крупнейшая в мире децентрализованная беспроводная сеть. Стремясь создать глобальную беспроводную сеть с открытым доступом, Roam обеспечивает автоматическое беспроводное подключение, беспрепятственное переключение между различными сетями и безопасное соединение для отдельных людей, интеллектуальных устройств и ИИ-агентов. Используя инфраструктуру учетных данных на основе блокчейна, Roam способствовала широкому распространению WiFi OpenRoaming, предложила глобальные интеллектуальные услуги eSIM и создала слой данных с защитой конфиденциальности для приложений искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://weroam.xyz/ Whitepaper: https://weroam.xyz/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn Купить ROAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Roam (ROAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roam (ROAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,32M $ 42,32M $ 42,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 300,78M $ 300,78M $ 300,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 140,70M $ 140,70M $ 140,70M Исторический максимум: $ 1,0746 $ 1,0746 $ 1,0746 Исторический минимум: $ 0,11658351811502074 $ 0,11658351811502074 $ 0,11658351811502074 Текущая цена: $ 0,1407 $ 0,1407 $ 0,1407 Узнайте больше о цене Roam (ROAM)

Токеномика Roam (ROAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roam (ROAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROAM, изучите текущую цену ROAM!

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