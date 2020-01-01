Токеномика RIF (RIF)

Токеномика RIF (RIF)

Откройте для себя ключевую информацию о RIF (RIF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RIF (RIF)

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard)  is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

Официальный сайт:
https://rif.technology/
Whitepaper:
https://rif.technology/static/add903ce229a6f45a606cd78b028cf9e/RIF-whitepaper-V2.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AAeENcfHbTExuTvs4q7r9Bjax98Dg6BGX3aMph4bTLdK

Токеномика и анализ цен RIF (RIF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RIF (RIF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,46M
$ 52,46M$ 52,46M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,46M
$ 52,46M$ 52,46M
Исторический максимум:
$ 0,45724
$ 0,45724$ 0,45724
Исторический минимум:
$ 0,0273613350172
$ 0,0273613350172$ 0,0273613350172
Текущая цена:
$ 0,05246
$ 0,05246$ 0,05246

Токеномика RIF (RIF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RIF (RIF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RIF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RIF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIF, изучите текущую цену RIF!

Как купить RIF

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История цены RIF (RIF)

Анализ истории цены RIF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.