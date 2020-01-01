Токеномика RIF (RIF) Откройте для себя ключевую информацию о RIF (RIF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RIF (RIF) RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment. Официальный сайт: https://rif.technology/ Whitepaper: https://rif.technology/static/add903ce229a6f45a606cd78b028cf9e/RIF-whitepaper-V2.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AAeENcfHbTExuTvs4q7r9Bjax98Dg6BGX3aMph4bTLdK Купить RIF сейчас!

Токеномика и анализ цен RIF (RIF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RIF (RIF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,46M $ 52,46M $ 52,46M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,46M $ 52,46M $ 52,46M Исторический максимум: $ 0,45724 $ 0,45724 $ 0,45724 Исторический минимум: $ 0,0273613350172 $ 0,0273613350172 $ 0,0273613350172 Текущая цена: $ 0,05246 $ 0,05246 $ 0,05246 Узнайте больше о цене RIF (RIF)

Токеномика RIF (RIF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RIF (RIF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIF, изучите текущую цену RIF!

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