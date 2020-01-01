Токеномика SuperRare (RARE)

Токеномика SuperRare (RARE)

Откройте для себя ключевую информацию о SuperRare (RARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SuperRare (RARE)

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Официальный сайт:
https://superrare.com/
Whitepaper:
https://docs.superrare.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xba5BDe662c17e2aDFF1075610382B9B691296350

Токеномика и анализ цен SuperRare (RARE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuperRare (RARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,19M
$ 42,19M$ 42,19M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 824,18M
$ 824,18M$ 824,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 51,19M
$ 51,19M$ 51,19M
Исторический максимум:
$ 3,88
$ 3,88$ 3,88
Исторический минимум:
$ 0,04180605179627959
$ 0,04180605179627959$ 0,04180605179627959
Текущая цена:
$ 0,05119
$ 0,05119$ 0,05119

Токеномика SuperRare (RARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SuperRare (RARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RARE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RARE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RARE, изучите текущую цену RARE!

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История цены SuperRare (RARE)

Анализ истории цены RARE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.