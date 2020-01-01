Токеномика SuperRare (RARE) Откройте для себя ключевую информацию о SuperRare (RARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SuperRare (RARE) SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade. Официальный сайт: https://superrare.com/ Whitepaper: https://docs.superrare.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xba5BDe662c17e2aDFF1075610382B9B691296350 Купить RARE сейчас!

Токеномика и анализ цен SuperRare (RARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuperRare (RARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,19M $ 42,19M $ 42,19M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 824,18M $ 824,18M $ 824,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,19M $ 51,19M $ 51,19M Исторический максимум: $ 3,88 $ 3,88 $ 3,88 Исторический минимум: $ 0,04180605179627959 $ 0,04180605179627959 $ 0,04180605179627959 Текущая цена: $ 0,05119 $ 0,05119 $ 0,05119 Узнайте больше о цене SuperRare (RARE)

Токеномика SuperRare (RARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SuperRare (RARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RARE, изучите текущую цену RARE!

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