Токеномика Radio Caca (RACA)

Токеномика Radio Caca (RACA)

Откройте для себя ключевую информацию о Radio Caca (RACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Radio Caca (RACA)

Radio Caca Metaverse - Соединенные Штаты Марса, также известные как USM. Radio Caca, поддерживаемая OKX Blockdream Ventures, является поставщиком инфраструктурных решений Web 3.0. В июле 2021 года Radio Caca выпустила свой первый продукт Web 3.0, коллекцию PFP (NFT в стиле изображения профиля) для Мэй Маск (матери Илона). Radio Caca запустило Соединенные Штаты Марса (или USM), трехмерную метавселенную в 2021 году. Наши разработчики могут поддержать команды PFP в интеграции их цифровых активов в USM, чтобы создатели PFP могли сосредоточиться на масштабировании и создании для своих сообществ.

Официальный сайт:
https://www.radiocaca.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040

Токеномика и анализ цен Radio Caca (RACA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radio Caca (RACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,01198888
$ 0,01198888$ 0,01198888
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00005446
$ 0,00005446$ 0,00005446

Токеномика Radio Caca (RACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Radio Caca (RACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RACA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RACA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RACA, изучите текущую цену RACA!

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История цены Radio Caca (RACA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.