Токеномика Radio Caca (RACA) Откройте для себя ключевую информацию о Radio Caca (RACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Radio Caca (RACA) Radio Caca Metaverse - Соединенные Штаты Марса, также известные как USM. Radio Caca, поддерживаемая OKX Blockdream Ventures, является поставщиком инфраструктурных решений Web 3.0. В июле 2021 года Radio Caca выпустила свой первый продукт Web 3.0, коллекцию PFP (NFT в стиле изображения профиля) для Мэй Маск (матери Илона). Radio Caca запустило Соединенные Штаты Марса (или USM), трехмерную метавселенную в 2021 году. Наши разработчики могут поддержать команды PFP в интеграции их цифровых активов в USM, чтобы создатели PFP могли сосредоточиться на масштабировании и создании для своих сообществ. Официальный сайт: https://www.radiocaca.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 Купить RACA сейчас!

Токеномика и анализ цен Radio Caca (RACA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radio Caca (RACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,01198888 $ 0,01198888 $ 0,01198888 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00005446 $ 0,00005446 $ 0,00005446 Узнайте больше о цене Radio Caca (RACA)

Токеномика Radio Caca (RACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Radio Caca (RACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RACA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RACA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RACA, изучите текущую цену RACA!

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