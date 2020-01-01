Токеномика QUAI (QUAI)
Информация о QUAI (QUAI)
Quai Network — это масштабируемая и программируемая блокчейн-система с доказательством выполнения работы (Proof-of-Work), разработанная для создания нового глобального денежного инструмента. Объединяя валюту с энергией, Quai представляет первый в мире децентрализованный энергетический доллар. Quai использует консенсусный механизм следующего поколения — Proof-of-Entropy-Minima, чтобы устранить конкуренцию за блоки и обеспечить молниеносное завершение. Quai Network предоставляет необходимую инфраструктуру для поддержки операций на глобальном уровне без ущерба для основных принципов блокчейна, обеспечивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду при сохранении децентрализации и безопасности.
Токеномика и анализ цен QUAI (QUAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUAI (QUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика QUAI (QUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики QUAI (QUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов QUAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов QUAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUAI, изучите текущую цену QUAI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 QUAI = 0,06471 USD