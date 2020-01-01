Токеномика QUAI (QUAI) Откройте для себя ключевую информацию о QUAI (QUAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QUAI (QUAI) Quai Network — это масштабируемая и программируемая блокчейн-система с доказательством выполнения работы (Proof-of-Work), разработанная для создания нового глобального денежного инструмента. Объединяя валюту с энергией, Quai представляет первый в мире децентрализованный энергетический доллар. Quai использует консенсусный механизм следующего поколения — Proof-of-Entropy-Minima, чтобы устранить конкуренцию за блоки и обеспечить молниеносное завершение. Quai Network предоставляет необходимую инфраструктуру для поддержки операций на глобальном уровне без ущерба для основных принципов блокчейна, обеспечивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду при сохранении децентрализации и безопасности. Официальный сайт: https://qu.ai/ Whitepaper: https://qu.ai/litepaper Обозреватель блоков: https://quaiscan.io Купить QUAI сейчас!

Токеномика и анализ цен QUAI (QUAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUAI (QUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3676 $ 0,3676 $ 0,3676 Исторический минимум: $ 0,049656359183305035 $ 0,049656359183305035 $ 0,049656359183305035 Текущая цена: $ 0,06471 $ 0,06471 $ 0,06471 Узнайте больше о цене QUAI (QUAI)

Токеномика QUAI (QUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QUAI (QUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUAI, изучите текущую цену QUAI!

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