Токеномика QUAI (QUAI)

Токеномика QUAI (QUAI)

Откройте для себя ключевую информацию о QUAI (QUAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о QUAI (QUAI)

Quai Network — это масштабируемая и программируемая блокчейн-система с доказательством выполнения работы (Proof-of-Work), разработанная для создания нового глобального денежного инструмента. Объединяя валюту с энергией, Quai представляет первый в мире децентрализованный энергетический доллар. Quai использует консенсусный механизм следующего поколения — Proof-of-Entropy-Minima, чтобы устранить конкуренцию за блоки и обеспечить молниеносное завершение. Quai Network предоставляет необходимую инфраструктуру для поддержки операций на глобальном уровне без ущерба для основных принципов блокчейна, обеспечивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду при сохранении децентрализации и безопасности.

Официальный сайт:
https://qu.ai/
Whitepaper:
https://qu.ai/litepaper
Обозреватель блоков:
https://quaiscan.io

Токеномика и анализ цен QUAI (QUAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUAI (QUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,3676
$ 0,3676$ 0,3676
Исторический минимум:
$ 0,049656359183305035
$ 0,049656359183305035$ 0,049656359183305035
Текущая цена:
$ 0,06471
$ 0,06471$ 0,06471

Токеномика QUAI (QUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QUAI (QUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QUAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QUAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUAI, изучите текущую цену QUAI!

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История цены QUAI (QUAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.