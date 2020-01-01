Токеномика pumpBTC (PUMPBTC) Откройте для себя ключевую информацию о pumpBTC (PUMPBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о pumpBTC (PUMPBTC) PumpBTC – это протокол ликвидного стейкинга на Babylon, который позволяет держателям BTC участвовать в стейкинге на Babylon, сохраняя ликвидность для получения дополнительных вознаграждений. Наша новая платформа, BTC-fi Yield Vault, призвана обеспечить безопасность уровня CeFi наряду с масштабируемой доходностью DeFi, выраженной в BTC. Официальный сайт: https://pumpbtc.xyz/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C Купить PUMPBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен pumpBTC (PUMPBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене pumpBTC (PUMPBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,04M $ 11,04M $ 11,04M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 285,00M $ 285,00M $ 285,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,75M $ 38,75M $ 38,75M Исторический максимум: $ 0,29652 $ 0,29652 $ 0,29652 Исторический минимум: $ 0,026659353975538883 $ 0,026659353975538883 $ 0,026659353975538883 Текущая цена: $ 0,03875 $ 0,03875 $ 0,03875 Узнайте больше о цене pumpBTC (PUMPBTC)

Токеномика pumpBTC (PUMPBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики pumpBTC (PUMPBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMPBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPBTC, изучите текущую цену PUMPBTC!

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