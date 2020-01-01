Токеномика pumpBTC (PUMPBTC)

Токеномика pumpBTC (PUMPBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о pumpBTC (PUMPBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC – это протокол ликвидного стейкинга на Babylon, который позволяет держателям BTC участвовать в стейкинге на Babylon, сохраняя ликвидность для получения дополнительных вознаграждений. Наша новая платформа, BTC-fi Yield Vault, призвана обеспечить безопасность уровня CeFi наряду с масштабируемой доходностью DeFi, выраженной в BTC.

Официальный сайт:
https://pumpbtc.xyz/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C

Токеномика и анализ цен pumpBTC (PUMPBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене pumpBTC (PUMPBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,04M
$ 11,04M$ 11,04M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 285,00M
$ 285,00M$ 285,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,75M
$ 38,75M$ 38,75M
Исторический максимум:
$ 0,29652
$ 0,29652$ 0,29652
Исторический минимум:
$ 0,026659353975538883
$ 0,026659353975538883$ 0,026659353975538883
Текущая цена:
$ 0,03875
$ 0,03875$ 0,03875

Токеномика pumpBTC (PUMPBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики pumpBTC (PUMPBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUMPBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPBTC, изучите текущую цену PUMPBTC!

Как купить PUMPBTC

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История цены pumpBTC (PUMPBTC)

Анализ истории цены PUMPBTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PUMPBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.