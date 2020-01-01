Токеномика Pocket Network (POKT) Откройте для себя ключевую информацию о Pocket Network (POKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pocket Network (POKT) Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Официальный сайт: https://www.pokt.network/ Whitepaper: https://docs.pokt.network/home/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Купить POKT сейчас!

Токеномика и анализ цен Pocket Network (POKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pocket Network (POKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79,28M $ 79,28M $ 79,28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,01B $ 2,01B $ 2,01B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,21 $ 3,21 $ 3,21 Исторический минимум: $ 0,008747360397530879 $ 0,008747360397530879 $ 0,008747360397530879 Текущая цена: $ 0,039409 $ 0,039409 $ 0,039409 Узнайте больше о цене Pocket Network (POKT)

Токеномика Pocket Network (POKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pocket Network (POKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POKT, изучите текущую цену POKT!

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