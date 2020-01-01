Токеномика PMG (PMG) Откройте для себя ключевую информацию о PMG (PMG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PMG (PMG) PMG — это криптовалюта с более простыми и стабильными платежными функциями за счет обеспечения возможности подключения и подключения к существующим платежным системам, привязанным к картам VISA и MASTER. Официальный сайт: https://pmgcoin.io/v2/ Обозреватель блоков: https://pmgcoin.io/v2/ Купить PMG сейчас!

Токеномика и анализ цен PMG (PMG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PMG (PMG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 378,60K $ 378,60K $ 378,60K Исторический максимум: $ 0,6357 $ 0,6357 $ 0,6357 Исторический минимум: $ 0,000217239097694816 $ 0,000217239097694816 $ 0,000217239097694816 Текущая цена: $ 0,0001893 $ 0,0001893 $ 0,0001893 Узнайте больше о цене PMG (PMG)

Токеномика PMG (PMG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PMG (PMG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PMG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PMG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMG, изучите текущую цену PMG!

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