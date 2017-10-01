Токеномика Orchid (OXT) Откройте для себя ключевую информацию о Orchid (OXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Orchid (OXT) The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Официальный сайт: https://www.orchid.com/ Whitepaper: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Купить OXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Orchid (OXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orchid (OXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,95M $ 52,95M $ 52,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 997,21M $ 997,21M $ 997,21M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0366 $ 1,0366 $ 1,0366 Исторический минимум: $ 0,04663823669209175 $ 0,04663823669209175 $ 0,04663823669209175 Текущая цена: $ 0,0531 $ 0,0531 $ 0,0531 Узнайте больше о цене Orchid (OXT)

Токеномика Orchid (OXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orchid (OXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXT, изучите текущую цену OXT!

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