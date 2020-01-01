Токеномика Octo Gaming (OTK) Откройте для себя ключевую информацию о Octo Gaming (OTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Octo Gaming (OTK) Octo Gaming – это игровая платформа №1 на мобильных устройствах в Solana с 4 миллионами загрузок. Доступна в App Store, Play Store и как dApp на Solana. Платформа основана на мини-играх, использующих собственные IP Octo, а также самые популярные IP из Web2 и Web3, позволяя пользователям монетизировать время, проведенное за играми. В приложении уже доступны 17 игр, в которых сыграно более 100 миллионов матчей. Официальный сайт: https://octo-gaming.com/ Whitepaper: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Купить OTK сейчас!

Токеномика и анализ цен Octo Gaming (OTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Octo Gaming (OTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0081 $ 0,0081 $ 0,0081 Исторический минимум: $ 0,000660347704777999 $ 0,000660347704777999 $ 0,000660347704777999 Текущая цена: $ 0,003312 $ 0,003312 $ 0,003312 Узнайте больше о цене Octo Gaming (OTK)

Токеномика Octo Gaming (OTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Octo Gaming (OTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OTK, изучите текущую цену OTK!

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