Токеномика Harmony (ONE) Откройте для себя ключевую информацию о Harmony (ONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Harmony (ONE) Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Официальный сайт: https://www.harmony.one/ Whitepaper: https://harmony.one/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.harmony.one/#/ Купить ONE сейчас!

Токеномика и анализ цен Harmony (ONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Harmony (ONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 145,35M $ 145,35M $ 145,35M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 14,64B $ 14,64B $ 14,64B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3797 $ 0,3797 $ 0,3797 Исторический минимум: $ 0,00125670166096 $ 0,00125670166096 $ 0,00125670166096 Текущая цена: $ 0,009927 $ 0,009927 $ 0,009927 Узнайте больше о цене Harmony (ONE)

Токеномика Harmony (ONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Harmony (ONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONE, изучите текущую цену ONE!

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История цены Harmony (ONE) Анализ истории цены ONE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ONE прямо сейчас!

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