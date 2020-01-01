Токеномика NYM (NYM) Откройте для себя ключевую информацию о NYM (NYM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NYM (NYM) NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Официальный сайт: https://nym.com/ Whitepaper: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Купить NYM сейчас!

Токеномика и анализ цен NYM (NYM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NYM (NYM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,62M $ 32,62M $ 32,62M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 812,77M $ 812,77M $ 812,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,13M $ 40,13M $ 40,13M Исторический максимум: $ 3,2638 $ 3,2638 $ 3,2638 Исторический минимум: $ 0,03966313782793887 $ 0,03966313782793887 $ 0,03966313782793887 Текущая цена: $ 0,04013 $ 0,04013 $ 0,04013 Узнайте больше о цене NYM (NYM)

Токеномика NYM (NYM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NYM (NYM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYM, изучите текущую цену NYM!

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