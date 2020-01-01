Токеномика NFT (NFT) Откройте для себя ключевую информацию о NFT (NFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFT (NFT) Фонд APENFT был создан с миссией регистрировать произведения искусства мирового уровня в качестве NFT в сети. Он построен на основе TRON, одной из трех крупнейших публичных сетей в мире, и работает на базе крупнейшей в мире распределенной системы хранения данных BitTorrent. Официальный сайт: http://apenft.org/ Whitepaper: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Купить NFT сейчас!

Токеномика и анализ цен NFT (NFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT (NFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 437,70M $ 437,70M $ 437,70M Общее предложение: $ 999,99T $ 999,99T $ 999,99T Оборотное предложение: $ 999,99T $ 999,99T $ 999,99T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 437,70M $ 437,70M $ 437,70M Исторический максимум: $ 0,0000078065 $ 0,0000078065 $ 0,0000078065 Исторический минимум: $ 0,000000288884040432 $ 0,000000288884040432 $ 0,000000288884040432 Текущая цена: $ 0,0000004377 $ 0,0000004377 $ 0,0000004377 Узнайте больше о цене NFT (NFT)

Токеномика NFT (NFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFT (NFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFT, изучите текущую цену NFT!

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