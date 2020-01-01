Токеномика NFT (NFT)

Токеномика NFT (NFT)

Откройте для себя ключевую информацию о NFT (NFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о NFT (NFT)

Фонд APENFT был создан с миссией регистрировать произведения искусства мирового уровня в качестве NFT в сети. Он построен на основе TRON, одной из трех крупнейших публичных сетей в мире, и работает на базе крупнейшей в мире распределенной системы хранения данных BitTorrent.

Официальный сайт:
http://apenft.org/
Whitepaper:
https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq

Токеномика и анализ цен NFT (NFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT (NFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 437,70M
$ 437,70M$ 437,70M
Общее предложение:
$ 999,99T
$ 999,99T$ 999,99T
Оборотное предложение:
$ 999,99T
$ 999,99T$ 999,99T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 437,70M
$ 437,70M$ 437,70M
Исторический максимум:
$ 0,0000078065
$ 0,0000078065$ 0,0000078065
Исторический минимум:
$ 0,000000288884040432
$ 0,000000288884040432$ 0,000000288884040432
Текущая цена:
$ 0,0000004377
$ 0,0000004377$ 0,0000004377

Токеномика NFT (NFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NFT (NFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFT, изучите текущую цену NFT!

Как купить NFT

Заинтересованы в добавлении NFT (NFT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NFT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены NFT (NFT)

Анализ истории цены NFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NFT

Хотите узнать, куда может двигаться NFT? Наша страница прогноза цены NFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.