Токеномика NEO (NEO)

Токеномика NEO (NEO)

Откройте для себя ключевую информацию о NEO (NEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Официальный сайт:
https://neo.org/
Whitepaper:
https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html
Обозреватель блоков:
https://dora.coz.io/

Токеномика и анализ цен NEO (NEO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEO (NEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 386,13M
$ 386,13M$ 386,13M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 70,54M
$ 70,54M$ 70,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 140,7054
$ 140,7054$ 140,7054
Исторический минимум:
$ 0,07228679955005646
$ 0,07228679955005646$ 0,07228679955005646
Текущая цена:
$ 5,474
$ 5,474$ 5,474

Токеномика NEO (NEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEO (NEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEO, изучите текущую цену NEO!

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История цены NEO (NEO)

Анализ истории цены NEO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.