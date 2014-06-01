Токеномика NEO (NEO) Откройте для себя ключевую информацию о NEO (NEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEO (NEO) NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Официальный сайт: https://neo.org/ Whitepaper: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Обозреватель блоков: https://dora.coz.io/ Купить NEO сейчас!

Токеномика и анализ цен NEO (NEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEO (NEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 386,13M $ 386,13M $ 386,13M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 70,54M $ 70,54M $ 70,54M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 140,7054 $ 140,7054 $ 140,7054 Исторический минимум: $ 0,07228679955005646 $ 0,07228679955005646 $ 0,07228679955005646 Текущая цена: $ 5,474 $ 5,474 $ 5,474 Узнайте больше о цене NEO (NEO)

Токеномика NEO (NEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEO (NEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEO, изучите текущую цену NEO!

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