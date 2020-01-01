Токеномика Mysterium (MYST)

Токеномика Mysterium (MYST)

Откройте для себя ключевую информацию о Mysterium (MYST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mysterium (MYST)

Mysterium Network создает инструменты и инфраструктуру, которые делают Интернет безграничным и доступным для всех, сеть похожая на Tor, защищена от несанкционированного доступа, анонимна и зашифрована, но отличается превосходным удобством использования, стабильностью и скоростью. Используйте peer-peer marketplace и арендуйте собственную полосу пропускания и IP-адрес для получения пассивного криптодохода. Флагманским продуктом проекта был Mysterium Network VPN, доступный для Android, Windows, Mac и Linux.

Официальный сайт:
https://mysterium.network/
Whitepaper:
https://mysterium.network/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361

Токеномика и анализ цен Mysterium (MYST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mysterium (MYST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,43M
$ 4,43M$ 4,43M
Общее предложение:
$ 32,43M
$ 32,43M$ 32,43M
Оборотное предложение:
$ 20,03M
$ 20,03M$ 20,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,16M
$ 7,16M$ 7,16M
Исторический максимум:
$ 0,4769
$ 0,4769$ 0,4769
Исторический минимум:
$ 0,0195606770677
$ 0,0195606770677$ 0,0195606770677
Текущая цена:
$ 0,2209
$ 0,2209$ 0,2209

Токеномика Mysterium (MYST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mysterium (MYST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MYST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MYST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYST, изучите текущую цену MYST!

Как купить MYST

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История цены Mysterium (MYST)

Анализ истории цены MYST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MYST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.