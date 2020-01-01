Токеномика Mysterium (MYST) Откройте для себя ключевую информацию о Mysterium (MYST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mysterium (MYST) Mysterium Network создает инструменты и инфраструктуру, которые делают Интернет безграничным и доступным для всех, сеть похожая на Tor, защищена от несанкционированного доступа, анонимна и зашифрована, но отличается превосходным удобством использования, стабильностью и скоростью. Используйте peer-peer marketplace и арендуйте собственную полосу пропускания и IP-адрес для получения пассивного криптодохода. Флагманским продуктом проекта был Mysterium Network VPN, доступный для Android, Windows, Mac и Linux. Официальный сайт: https://mysterium.network/ Whitepaper: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Купить MYST сейчас!

Токеномика и анализ цен Mysterium (MYST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mysterium (MYST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M Общее предложение: $ 32,43M $ 32,43M $ 32,43M Оборотное предложение: $ 20,03M $ 20,03M $ 20,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,16M $ 7,16M $ 7,16M Исторический максимум: $ 0,4769 $ 0,4769 $ 0,4769 Исторический минимум: $ 0,0195606770677 $ 0,0195606770677 $ 0,0195606770677 Текущая цена: $ 0,2209 $ 0,2209 $ 0,2209 Узнайте больше о цене Mysterium (MYST)

Токеномика Mysterium (MYST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mysterium (MYST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYST, изучите текущую цену MYST!

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