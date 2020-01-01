Токеномика Mantle (MNT)

Токеномика Mantle (MNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Mantle (MNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mantle (MNT)

Mantle - это быстрорастущая экосистема Web3, управляемая DAO, целью которой является массовое внедрение децентрализованных и токен-управляемых технологий. Экосистема Mantle включает в себя такие продукты Mantle, как Mantle Network, Mantle Governance (DAO) и Mantle Treasury. Токен Mantle ($MNT) является единым продуктом и управляющим токеном экосистемы.

Официальный сайт:
https://group.mantle.xyz/
Whitepaper:
https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access
Обозреватель блоков:
https://mantlescan.xyz/

Токеномика и анализ цен Mantle (MNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mantle (MNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,96B
$ 1,96B$ 1,96B
Общее предложение:
$ 6,22B
$ 6,22B$ 6,22B
Оборотное предложение:
$ 3,37B
$ 3,37B$ 3,37B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,61B
$ 3,61B$ 3,61B
Исторический максимум:
$ 1,55
$ 1,55$ 1,55
Исторический минимум:
$ 0,3136311821650813
$ 0,3136311821650813$ 0,3136311821650813
Текущая цена:
$ 0,5809
$ 0,5809$ 0,5809

Токеномика Mantle (MNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mantle (MNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNT, изучите текущую цену MNT!

Как купить MNT

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История цены Mantle (MNT)

Анализ истории цены MNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MNT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.