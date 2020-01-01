Токеномика Mantle (MNT) Откройте для себя ключевую информацию о Mantle (MNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mantle (MNT) Mantle - это быстрорастущая экосистема Web3, управляемая DAO, целью которой является массовое внедрение децентрализованных и токен-управляемых технологий. Экосистема Mantle включает в себя такие продукты Mantle, как Mantle Network, Mantle Governance (DAO) и Mantle Treasury. Токен Mantle ($MNT) является единым продуктом и управляющим токеном экосистемы. Официальный сайт: https://group.mantle.xyz/ Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Обозреватель блоков: https://mantlescan.xyz/ Купить MNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Mantle (MNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mantle (MNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,96B $ 1,96B $ 1,96B Общее предложение: $ 6,22B $ 6,22B $ 6,22B Оборотное предложение: $ 3,37B $ 3,37B $ 3,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,61B $ 3,61B $ 3,61B Исторический максимум: $ 1,55 $ 1,55 $ 1,55 Исторический минимум: $ 0,3136311821650813 $ 0,3136311821650813 $ 0,3136311821650813 Текущая цена: $ 0,5809 $ 0,5809 $ 0,5809 Узнайте больше о цене Mantle (MNT)

Токеномика Mantle (MNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mantle (MNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNT, изучите текущую цену MNT!

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