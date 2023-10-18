MNT

Mantle - это быстрорастущая экосистема Web3, управляемая DAO, целью которой является массовое внедрение децентрализованных и токен-управляемых технологий. Экосистема Mantle включает в себя такие продукты Mantle, как Mantle Network, Mantle Governance (DAO) и Mantle Treasury. Токен Mantle ($MNT) является единым продуктом и управляющим токеном экосистемы.

Название криптовалютыMNT

МестоNo.45

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0007%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)7.91%

Оборотное предложение3,364,694,382.8368406

Макс. предложение6,219,316,795

Общее предложение6,219,316,794.99

Коэффициент обращения0.541%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.5050548504148984,2024-04-08

Наименьшая цена0.3136311821650813,2023-10-18

Публичный блокчейнETH

ВведениеMantle - это быстрорастущая экосистема Web3, управляемая DAO, целью которой является массовое внедрение децентрализованных и токен-управляемых технологий. Экосистема Mantle включает в себя такие продукты Mantle, как Mantle Network, Mantle Governance (DAO) и Mantle Treasury. Токен Mantle ($MNT) является единым продуктом и управляющим токеном экосистемы.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Объем 24ч (MNT)
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Сумма 24ч (USDC)
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