Токеномика Maverick Protocol (MAV) Откройте для себя ключевую информацию о Maverick Protocol (MAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maverick Protocol (MAV) Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Официальный сайт: https://www.mav.xyz/ Whitepaper: https://bit.ly/MavWhitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Купить MAV сейчас!

Токеномика и анализ цен Maverick Protocol (MAV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maverick Protocol (MAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,82M $ 26,82M $ 26,82M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 596,43M $ 596,43M $ 596,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,94M $ 89,94M $ 89,94M Исторический максимум: $ 0,8194 $ 0,8194 $ 0,8194 Исторический минимум: $ 0,0375479861422633 $ 0,0375479861422633 $ 0,0375479861422633 Текущая цена: $ 0,04497 $ 0,04497 $ 0,04497 Узнайте больше о цене Maverick Protocol (MAV)

Токеномика Maverick Protocol (MAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maverick Protocol (MAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAV, изучите текущую цену MAV!

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