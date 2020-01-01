Токеномика Maverick Protocol (MAV)

Токеномика Maverick Protocol (MAV)

Откройте для себя ключевую информацию о Maverick Protocol (MAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Официальный сайт:
https://www.mav.xyz/
Whitepaper:
https://bit.ly/MavWhitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD

Токеномика и анализ цен Maverick Protocol (MAV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maverick Protocol (MAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,82M
$ 26,82M$ 26,82M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 596,43M
$ 596,43M$ 596,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 89,94M
$ 89,94M$ 89,94M
Исторический максимум:
$ 0,8194
$ 0,8194$ 0,8194
Исторический минимум:
$ 0,0375479861422633
$ 0,0375479861422633$ 0,0375479861422633
Текущая цена:
$ 0,04497
$ 0,04497$ 0,04497

Токеномика Maverick Protocol (MAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Maverick Protocol (MAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAV, изучите текущую цену MAV!

Как купить MAV

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История цены Maverick Protocol (MAV)

Анализ истории цены MAV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MAV

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.