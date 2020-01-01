Токеномика MASS (MASS) Откройте для себя ключевую информацию о MASS (MASS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MASS (MASS) MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. Официальный сайт: https://massnet.org Whitepaper: https://docs.massnet.org/en/ Обозреватель блоков: https://explorer.masscafe.cn/ Купить MASS сейчас!

Токеномика и анализ цен MASS (MASS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MASS (MASS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,25K $ 39,25K $ 39,25K Общее предложение: $ 206,44M $ 206,44M $ 206,44M Оборотное предложение: $ 98,03M $ 98,03M $ 98,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,66K $ 82,66K $ 82,66K Исторический максимум: $ 1,92498 $ 1,92498 $ 1,92498 Исторический минимум: $ 0,000402891381281833 $ 0,000402891381281833 $ 0,000402891381281833 Текущая цена: $ 0,0004004 $ 0,0004004 $ 0,0004004 Узнайте больше о цене MASS (MASS)

Токеномика MASS (MASS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MASS (MASS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MASS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MASS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MASS, изучите текущую цену MASS!

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