Токеномика Messier (M87) Откройте для себя ключевую информацию о Messier (M87), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Messier (M87) Messier (M87) разрабатывает комплексную многоуровневую экосистему с полезными функциями, направленную на создание устойчивой ценности как для держателей токенов, так и для пользователей. В основе этой экосистемы лежит амбициозное видение: бесшовное объединение децентрализованных финансов (DeFi), реальных кейсов использования и передовых технологий ИИ в единую инфраструктуру, генерирующую доход. Официальный сайт: https://messier.app/ Whitepaper: https://messier.gitbook.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888 Купить M87 сейчас!

Токеномика и анализ цен Messier (M87) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Messier (M87), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,53M $ 30,53M $ 30,53M Общее предложение: $ 884,85B $ 884,85B $ 884,85B Оборотное предложение: $ 884,85B $ 884,85B $ 884,85B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,53M $ 30,53M $ 30,53M Исторический максимум: $ 0,00008458 $ 0,00008458 $ 0,00008458 Исторический минимум: $ 0,000000027472780135 $ 0,000000027472780135 $ 0,000000027472780135 Текущая цена: $ 0,0000345 $ 0,0000345 $ 0,0000345 Узнайте больше о цене Messier (M87)

Токеномика Messier (M87): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Messier (M87) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов M87, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов M87. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой M87, изучите текущую цену M87!

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