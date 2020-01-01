Токеномика Messier (M87)

Токеномика Messier (M87)

Откройте для себя ключевую информацию о Messier (M87), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Messier (M87)

Messier (M87) разрабатывает комплексную многоуровневую экосистему с полезными функциями, направленную на создание устойчивой ценности как для держателей токенов, так и для пользователей. В основе этой экосистемы лежит амбициозное видение: бесшовное объединение децентрализованных финансов (DeFi), реальных кейсов использования и передовых технологий ИИ в единую инфраструктуру, генерирующую доход.

Официальный сайт:
https://messier.app/
Whitepaper:
https://messier.gitbook.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888

Токеномика и анализ цен Messier (M87)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Messier (M87), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,53M
$ 30,53M$ 30,53M
Общее предложение:
$ 884,85B
$ 884,85B$ 884,85B
Оборотное предложение:
$ 884,85B
$ 884,85B$ 884,85B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,53M
$ 30,53M$ 30,53M
Исторический максимум:
$ 0,00008458
$ 0,00008458$ 0,00008458
Исторический минимум:
$ 0,000000027472780135
$ 0,000000027472780135$ 0,000000027472780135
Текущая цена:
$ 0,0000345
$ 0,0000345$ 0,0000345

Токеномика Messier (M87): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Messier (M87) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов M87, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов M87.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой M87, изучите текущую цену M87!

Как купить M87

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История цены Messier (M87)

Анализ истории цены M87 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены M87

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.