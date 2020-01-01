Токеномика Launchplaza (LAUNCH) Откройте для себя ключевую информацию о Launchplaza (LAUNCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Launchplaza (LAUNCH) LaunchPlaza – это управляемая сообществом платформа запусков, поддерживающая выпуск токенов в разных сетях, аукционы справедливого запуска и создание IP-активов. Она расширяет возможности проектов на ранней стадии и создателей, предоставляя гибкие инструменты для сбора средств, функции взаимодействия с сообществом и поддержку ликвидности после запуска. Официальный сайт: https://launchplaza.org Whitepaper: https://launchplaza.gitbook.io/launchplaza Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc30151A3E4E739730df4EF381F6461d608b72a4D Купить LAUNCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Launchplaza (LAUNCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Launchplaza (LAUNCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,903 $ 9,903 $ 9,903 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000000368 $ 0,0000000000368 $ 0,0000000000368 Узнайте больше о цене Launchplaza (LAUNCH)

Токеномика Launchplaza (LAUNCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Launchplaza (LAUNCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAUNCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAUNCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAUNCH, изучите текущую цену LAUNCH!

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