LAUNCH

LaunchPlaza – это управляемая сообществом платформа запусков, поддерживающая выпуск токенов в разных сетях, аукционы справедливого запуска и создание IP-активов. Она расширяет возможности проектов на ранней стадии и создателей, предоставляя гибкие инструменты для сбора средств, функции взаимодействия с сообществом и поддержку ликвидности после запуска.

Название криптовалютыLAUNCH

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеLaunchPlaza – это управляемая сообществом платформа запусков, поддерживающая выпуск токенов в разных сетях, аукционы справедливого запуска и создание IP-активов. Она расширяет возможности проектов на ранней стадии и создателей, предоставляя гибкие инструменты для сбора средств, функции взаимодействия с сообществом и поддержку ликвидности после запуска.

Сектор

Соцсети

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