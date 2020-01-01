Токеномика Kaizen Finance (KZEN)

Токеномика Kaizen Finance (KZEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Kaizen Finance (KZEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Официальный сайт:
https://kaizen.finance
Whitepaper:
https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU

Токеномика и анализ цен Kaizen Finance (KZEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaizen Finance (KZEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 232,39K
$ 232,39K$ 232,39K
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 428,76M
$ 428,76M$ 428,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,1008
$ 0,1008$ 0,1008
Исторический минимум:
$ 0,000519729417084811
$ 0,000519729417084811$ 0,000519729417084811
Текущая цена:
$ 0,000542
$ 0,000542$ 0,000542

Токеномика Kaizen Finance (KZEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kaizen Finance (KZEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KZEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KZEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KZEN, изучите текущую цену KZEN!

Как купить KZEN

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История цены Kaizen Finance (KZEN)

Анализ истории цены KZEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KZEN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.