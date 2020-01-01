Токеномика Kaizen Finance (KZEN) Откройте для себя ключевую информацию о Kaizen Finance (KZEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kaizen Finance (KZEN) Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Официальный сайт: https://kaizen.finance Whitepaper: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Купить KZEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Kaizen Finance (KZEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaizen Finance (KZEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 232,39K $ 232,39K $ 232,39K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 428,76M $ 428,76M $ 428,76M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1008 $ 0,1008 $ 0,1008 Исторический минимум: $ 0,000519729417084811 $ 0,000519729417084811 $ 0,000519729417084811 Текущая цена: $ 0,000542 $ 0,000542 $ 0,000542 Узнайте больше о цене Kaizen Finance (KZEN)

Токеномика Kaizen Finance (KZEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kaizen Finance (KZEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KZEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KZEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KZEN, изучите текущую цену KZEN!

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