Токеномика Kommunitas (KOM)
Информация о Kommunitas (KOM)
Kommunitas — это настоящий децентрализованный и бесуровневый launchpad с моделью распределения доходов. Есть 4 пункта, которые позволят нам возглавить индустрию launchpad: 1. Бесуровневый. Вы не устали от того, что у вас НЕТ достаточного количества токенов для участия в launchpad? В Kommunitas для раздачи будет рассчитано любое количество токенов KOM. 2. Прозрачный. Устали от launchpad с лотерейной системой и непрозрачностью? Мы высоко оцениваем наш прозрачный способ расчета гарантированной раздачи. 3. Модель распределения доходов. Мы делимся нашим стабильным доходом (USDT) с 2 типами партнеров: - Частные партнеры Kommunitas: для пользователей, сделавших стейкинг не менее 500 000 токенов $KOM. Эти партнеры получают 30 % невозвратной комиссии в рамках IKO в порядке очереди (FCFS) и в рамках раунда сообщества, которые распределяются каждый квартал, поэтому это называется квартальным распределением доходов. - Партнеры-миллионеры Kommunitas: для тех, кто сделал стейкинг более 10 000 000 токенов $KOM. Эти партнеры получают долю в размере 5% от ежемесячного дохода от нашего launchpad. 4. Дефляционный токен. Сокращение общего объема предложения с 40 миллиардов до 2 миллиардов, т.е. на 95%, продемонстрировало нашу приверженность сообществу KOM. Мы также представили самую первую технологию Social Engagement Burning, где мы сжигаем наши токены на основе социальных показателей и предоставляем полные отчеты каждый месяц. Кроме того, 50% штраф за преждевременный вывод (в KOM) будет сжигаться автоматически, когда пользователь отменяет стейкинг токена KOM раньше срока, таким образом, обеспечивая здоровое циркулирующее предложение на рынке.
Токеномика и анализ цен Kommunitas (KOM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kommunitas (KOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Kommunitas (KOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Kommunitas (KOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KOM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KOM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOM, изучите текущую цену KOM!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 KOM = 0,0006502 USD