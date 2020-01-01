Информация о Kommunitas (KOM)

Kommunitas — это настоящий децентрализованный и бесуровневый launchpad с моделью распределения доходов. Есть 4 пункта, которые позволят нам возглавить индустрию launchpad: 1. Бесуровневый. Вы не устали от того, что у вас НЕТ достаточного количества токенов для участия в launchpad? В Kommunitas для раздачи будет рассчитано любое количество токенов KOM. 2. Прозрачный. Устали от launchpad с лотерейной системой и непрозрачностью? Мы высоко оцениваем наш прозрачный способ расчета гарантированной раздачи. 3. Модель распределения доходов. Мы делимся нашим стабильным доходом (USDT) с 2 типами партнеров: - Частные партнеры Kommunitas: для пользователей, сделавших стейкинг не менее 500 000 токенов $KOM. Эти партнеры получают 30 % невозвратной комиссии в рамках IKO в порядке очереди (FCFS) и в рамках раунда сообщества, которые распределяются каждый квартал, поэтому это называется квартальным распределением доходов. - Партнеры-миллионеры Kommunitas: для тех, кто сделал стейкинг более 10 000 000 токенов $KOM. Эти партнеры получают долю в размере 5% от ежемесячного дохода от нашего launchpad. 4. Дефляционный токен. Сокращение общего объема предложения с 40 миллиардов до 2 миллиардов, т.е. на 95%, продемонстрировало нашу приверженность сообществу KOM. Мы также представили самую первую технологию Social Engagement Burning, где мы сжигаем наши токены на основе социальных показателей и предоставляем полные отчеты каждый месяц. Кроме того, 50% штраф за преждевременный вывод (в KOM) будет сжигаться автоматически, когда пользователь отменяет стейкинг токена KOM раньше срока, таким образом, обеспечивая здоровое циркулирующее предложение на рынке.