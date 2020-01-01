Токеномика Kodexa (KDX) Откройте для себя ключевую информацию о Kodexa (KDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kodexa (KDX) Kodexa (KDX) – это официальный утилити-токен Mosaic Alpha, инновационной децентрализованной платформы управления криптоактивами. Токен создан в сети Binance Smart Chain. Пользователи могут стейкать Kodexa (KDX) на платформе Mosaic Alpha, чтобы снижать комиссии, максимизировать доход от инвестиционных корзин, продвигаться в партнёрской системе и получать эксклюзивные бонусы в программе Affiliate Booster. В дальнейшем предусмотрено расширение функционала токена по мере роста экосистемы. Токен Kodexa также поддерживает создание и управление корзинами токенов на платформе Mosaic Alpha. Официальный сайт: https://www.mosaicalpha.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xB007549db2A335364dfdCE86001Ee3b081051f03 Купить KDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Kodexa (KDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kodexa (KDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 699,95M $ 699,95M $ 699,95M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,80M $ 12,80M $ 12,80M Исторический максимум: $ 0,02589 $ 0,02589 $ 0,02589 Исторический минимум: $ 0,01823766220164422 $ 0,01823766220164422 $ 0,01823766220164422 Текущая цена: $ 0,01829 $ 0,01829 $ 0,01829 Узнайте больше о цене Kodexa (KDX)

Токеномика Kodexa (KDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kodexa (KDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KDX, изучите текущую цену KDX!

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