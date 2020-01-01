Токеномика Kodexa (KDX)

Токеномика Kodexa (KDX)

Откройте для себя ключевую информацию о Kodexa (KDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kodexa (KDX)

Kodexa (KDX) – это официальный утилити-токен Mosaic Alpha, инновационной децентрализованной платформы управления криптоактивами. Токен создан в сети Binance Smart Chain. Пользователи могут стейкать Kodexa (KDX) на платформе Mosaic Alpha, чтобы снижать комиссии, максимизировать доход от инвестиционных корзин, продвигаться в партнёрской системе и получать эксклюзивные бонусы в программе Affiliate Booster. В дальнейшем предусмотрено расширение функционала токена по мере роста экосистемы. Токен Kodexa также поддерживает создание и управление корзинами токенов на платформе Mosaic Alpha.

Официальный сайт:
https://www.mosaicalpha.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xB007549db2A335364dfdCE86001Ee3b081051f03

Токеномика и анализ цен Kodexa (KDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kodexa (KDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 699,95M
$ 699,95M$ 699,95M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,80M
$ 12,80M$ 12,80M
Исторический максимум:
$ 0,02589
$ 0,02589$ 0,02589
Исторический минимум:
$ 0,01823766220164422
$ 0,01823766220164422$ 0,01823766220164422
Текущая цена:
$ 0,01829
$ 0,01829$ 0,01829

Токеномика Kodexa (KDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kodexa (KDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KDX, изучите текущую цену KDX!

Как купить KDX

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История цены Kodexa (KDX)

Анализ истории цены KDX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.