Токеномика Hashflow (HFT)

Токеномика Hashflow (HFT)

Откройте для себя ключевую информацию о Hashflow (HFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hashflow (HFT)

Hashflow - это децентрализованная биржа, разработанная для обеспечения совместимости, нулевого проскальзывания и MEV-защищенных сделок.

Официальный сайт:
https://hashflow.com/
Whitepaper:
https://docs.hashflow.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC

Токеномика и анализ цен Hashflow (HFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hashflow (HFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 47,22M
$ 47,22M$ 47,22M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 581,28M
$ 581,28M$ 581,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 10
$ 10$ 10
Исторический минимум:
$ 0,04335243083916917
$ 0,04335243083916917$ 0,04335243083916917
Текущая цена:
$ 0,08123
$ 0,08123$ 0,08123

Токеномика Hashflow (HFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hashflow (HFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HFT, изучите текущую цену HFT!

Как купить HFT

Заинтересованы в добавлении Hashflow (HFT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HFT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Hashflow (HFT)

Анализ истории цены HFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HFT

Хотите узнать, куда может двигаться HFT? Наша страница прогноза цены HFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.