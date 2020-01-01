Токеномика Hashflow (HFT) Откройте для себя ключевую информацию о Hashflow (HFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hashflow (HFT) Hashflow - это децентрализованная биржа, разработанная для обеспечения совместимости, нулевого проскальзывания и MEV-защищенных сделок. Официальный сайт: https://hashflow.com/ Whitepaper: https://docs.hashflow.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC Купить HFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Hashflow (HFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hashflow (HFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,22M $ 47,22M $ 47,22M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 581,28M $ 581,28M $ 581,28M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,04335243083916917 $ 0,04335243083916917 $ 0,04335243083916917 Текущая цена: $ 0,08123 $ 0,08123 $ 0,08123 Узнайте больше о цене Hashflow (HFT)

Токеномика Hashflow (HFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hashflow (HFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HFT, изучите текущую цену HFT!

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