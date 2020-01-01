Токеномика Graph Token (GRT) Откройте для себя ключевую информацию о Graph Token (GRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Graph Token (GRT) The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Официальный сайт: https://thegraph.com Whitepaper: https://thegraph.com/docs/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX Купить GRT сейчас!

Токеномика и анализ цен Graph Token (GRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Graph Token (GRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 834,26M $ 834,26M $ 834,26M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,88B $ 9,88B $ 9,88B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,88 $ 2,88 $ 2,88 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,08448 $ 0,08448 $ 0,08448 Узнайте больше о цене Graph Token (GRT)

Токеномика Graph Token (GRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Graph Token (GRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRT, изучите текущую цену GRT!

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