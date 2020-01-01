Токеномика GMX (GMX)

Токеномика GMX (GMX)

Откройте для себя ключевую информацию о GMX (GMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Официальный сайт:
https://gmx.io/
Whitepaper:
https://docs.gmx.io/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a

Токеномика и анализ цен GMX (GMX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GMX (GMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 142,82M
$ 142,82M$ 142,82M
Общее предложение:
$ 13,25M
$ 13,25M$ 13,25M
Оборотное предложение:
$ 10,19M
$ 10,19M$ 10,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 185,63M
$ 185,63M$ 185,63M
Исторический максимум:
$ 91,2
$ 91,2$ 91,2
Исторический минимум:
$ 9,628528383979246
$ 9,628528383979246$ 9,628528383979246
Текущая цена:
$ 14,01
$ 14,01$ 14,01

Токеномика GMX (GMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GMX (GMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMX, изучите текущую цену GMX!

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История цены GMX (GMX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.