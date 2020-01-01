Токеномика GMX (GMX) Откройте для себя ключевую информацию о GMX (GMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GMX (GMX) GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades. Официальный сайт: https://gmx.io/ Whitepaper: https://docs.gmx.io/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a Купить GMX сейчас!

Токеномика и анализ цен GMX (GMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GMX (GMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 142,82M $ 142,82M $ 142,82M Общее предложение: $ 13,25M $ 13,25M $ 13,25M Оборотное предложение: $ 10,19M $ 10,19M $ 10,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 185,63M $ 185,63M $ 185,63M Исторический максимум: $ 91,2 $ 91,2 $ 91,2 Исторический минимум: $ 9,628528383979246 $ 9,628528383979246 $ 9,628528383979246 Текущая цена: $ 14,01 $ 14,01 $ 14,01 Узнайте больше о цене GMX (GMX)

Токеномика GMX (GMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GMX (GMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMX, изучите текущую цену GMX!

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