Токеномика Moonbeam (GLMR) Откройте для себя ключевую информацию о Moonbeam (GLMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moonbeam (GLMR) Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Официальный сайт: https://moonbeam.network/ Whitepaper: https://docs.moonbeam.network/ Обозреватель блоков: https://moonscan.io/ Купить GLMR сейчас!

Токеномика и анализ цен Moonbeam (GLMR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moonbeam (GLMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,30M $ 62,30M $ 62,30M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 989,40M $ 989,40M $ 989,40M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 20,06 $ 20,06 $ 20,06 Исторический минимум: $ 0,05395352118281602 $ 0,05395352118281602 $ 0,05395352118281602 Текущая цена: $ 0,06297 $ 0,06297 $ 0,06297 Узнайте больше о цене Moonbeam (GLMR)

Токеномика Moonbeam (GLMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moonbeam (GLMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLMR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLMR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLMR, изучите текущую цену GLMR!

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История цены Moonbeam (GLMR) Анализ истории цены GLMR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GLMR прямо сейчас!

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