Токеномика GoldBrick (GBCK)
Информация о GoldBrick (GBCK)
State1 – это инновационная экосистема, в которой сливаются игра и коммерция. Она предназначена для компаний и пользователей, чтобы создать бесшовное присутствие в XR и Web3 с помощью готовых к использованию иммерсивных решений. В этой иммерсивной экосистеме компании могут продавать реальные продукты, взаимодействовать с аудиторией и проводить виртуальные события – и все это в одном пространстве. В основе экономики State1 лежит токен GoldBrick (GBCK), с помощью которого осуществляются все транзакции в экосистеме. GoldBrick предлагает пользователям возможность зарабатывать вознаграждения, участвовать в играх на основе токенов и получать ощутимые преимущества при покупке товаров, добавляя геймифицированное измерение к опыту.
Токеномика и анализ цен GoldBrick (GBCK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoldBrick (GBCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GoldBrick (GBCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GoldBrick (GBCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GBCK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GBCK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GBCK, изучите текущую цену GBCK!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GBCK = 0,003982 USD