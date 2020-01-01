Токеномика GoldBrick (GBCK) Откройте для себя ключевую информацию о GoldBrick (GBCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GoldBrick (GBCK) State1 – это инновационная экосистема, в которой сливаются игра и коммерция. Она предназначена для компаний и пользователей, чтобы создать бесшовное присутствие в XR и Web3 с помощью готовых к использованию иммерсивных решений. В этой иммерсивной экосистеме компании могут продавать реальные продукты, взаимодействовать с аудиторией и проводить виртуальные события – и все это в одном пространстве. В основе экономики State1 лежит токен GoldBrick (GBCK), с помощью которого осуществляются все транзакции в экосистеме. GoldBrick предлагает пользователям возможность зарабатывать вознаграждения, участвовать в играх на основе токенов и получать ощутимые преимущества при покупке товаров, добавляя геймифицированное измерение к опыту. Официальный сайт: https://www.state1.io Whitepaper: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB Купить GBCK сейчас!

Токеномика и анализ цен GoldBrick (GBCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoldBrick (GBCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,225 $ 0,225 $ 0,225 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,003982 $ 0,003982 $ 0,003982 Узнайте больше о цене GoldBrick (GBCK)

Токеномика GoldBrick (GBCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoldBrick (GBCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GBCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GBCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GBCK, изучите текущую цену GBCK!

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