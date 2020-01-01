Токеномика GoldBrick (GBCK)

Токеномика GoldBrick (GBCK)

Откройте для себя ключевую информацию о GoldBrick (GBCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GoldBrick (GBCK)

State1 – это инновационная экосистема, в которой сливаются игра и коммерция. Она предназначена для компаний и пользователей, чтобы создать бесшовное присутствие в XR и Web3 с помощью готовых к использованию иммерсивных решений. В этой иммерсивной экосистеме компании могут продавать реальные продукты, взаимодействовать с аудиторией и проводить виртуальные события – и все это в одном пространстве. В основе экономики State1 лежит токен GoldBrick (GBCK), с помощью которого осуществляются все транзакции в экосистеме. GoldBrick предлагает пользователям возможность зарабатывать вознаграждения, участвовать в играх на основе токенов и получать ощутимые преимущества при покупке товаров, добавляя геймифицированное измерение к опыту.

Официальный сайт:
https://www.state1.io
Whitepaper:
https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB

Токеномика и анализ цен GoldBrick (GBCK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoldBrick (GBCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,225
$ 0,225$ 0,225
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,003982
$ 0,003982$ 0,003982

Токеномика GoldBrick (GBCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GoldBrick (GBCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GBCK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GBCK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GBCK, изучите текущую цену GBCK!

Как купить GBCK

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История цены GoldBrick (GBCK)

Анализ истории цены GBCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.