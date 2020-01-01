Токеномика Gala (GALA)

Токеномика Gala (GALA)

Откройте для себя ключевую информацию о Gala (GALA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gala (GALA)

Gala Games была основана с одной целью: вернуть геймерам власть. Наша миссия — дать свободу через игру. С этой целью мы приступили к одному из самых амбициозных проектов развития на сегодняшний день — созданию Экосистемы Gala Games. Основана Эриком Ширмейером (соучредителем Zynga и легендой игровой индустрии), Райтом Терстоном (одним из первых крупных майнеров в области криптовалюты и обладателем нескольких патентов на технологию блокчейна) и Майклом Маккарти (креативным директором вирусных игровых хитов). таких как Farmville 2), Gala Games призвана коренным образом переопределить как игровое, так и блокчейн-пространство. Первая игра, выпущенная Gala Games, Town Star, представляет собой обманчиво простой на вид, но невероятно глубокий симулятор фермы, в котором пользователь строит ферму для участия в еженедельных соревнованиях. В разных местах NFT можно использовать в игре для предоставления бонусов, но они не требуются для игры, развлечения или соревнований. Mirandus, MMORPG/приключенческий симулятор, в настоящее время разрабатываемый Gala Games, работает над тем, чтобы полностью переопределить как конвейер разработки игр, так и модель игрового процесса, передавая власть в руки игроков и предоставляя им полный контроль над игрой. экономика.

Официальный сайт:
https://gala.com/
Whitepaper:
https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6

Токеномика и анализ цен Gala (GALA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gala (GALA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 642,81M
$ 642,81M$ 642,81M
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 45,08B
$ 45,08B$ 45,08B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 713,00M
$ 713,00M$ 713,00M
Исторический максимум:
$ 0,84
$ 0,84$ 0,84
Исторический минимум:
$ 0,00015101
$ 0,00015101$ 0,00015101
Текущая цена:
$ 0,01426
$ 0,01426$ 0,01426

Токеномика Gala (GALA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gala (GALA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GALA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GALA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GALA, изучите текущую цену GALA!

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История цены Gala (GALA)

Анализ истории цены GALA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.