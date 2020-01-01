Токеномика FTX Token (FTT) Откройте для себя ключевую информацию о FTX Token (FTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FTX Token (FTT) FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Купить FTT сейчас!

Токеномика и анализ цен FTX Token (FTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FTX Token (FTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 259,40M $ 259,40M $ 259,40M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 328,90M $ 328,90M $ 328,90M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 84,967 $ 84,967 $ 84,967 Исторический минимум: $ 0,6988230808940652 $ 0,6988230808940652 $ 0,6988230808940652 Текущая цена: $ 0,7887 $ 0,7887 $ 0,7887 Узнайте больше о цене FTX Token (FTT)

Токеномика FTX Token (FTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FTX Token (FTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTT, изучите текущую цену FTT!

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