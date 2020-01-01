Токеномика Fruits (FRTS) Откройте для себя ключевую информацию о Fruits (FRTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fruits (FRTS) Проект Fruits Eco-Blockchain использует алгоритм PoC (Proof-of-Capacity) для создания экологически чистой и устойчивой экономики, открытой для всех. Он выполняет устойчивый экономический цикл с чрезвычайно низким энергопотреблением, высокой безопасностью и отсутствием комиссий за транзакции. Наш экономический цикл, созданный таким PoC, обеспечивает уникальную экономику блокчейна, целью которой является оживление глобальной благотворительности. Официальный сайт: https://fruitsblockchain.com/ Whitepaper: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Обозреватель блоков: https://fruitscan.io/ Купить FRTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Fruits (FRTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fruits (FRTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 149,36K $ 149,36K $ 149,36K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 21,07B $ 21,07B $ 21,07B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02765 $ 0,02765 $ 0,02765 Исторический минимум: $ 0,000000038078397116 $ 0,000000038078397116 $ 0,000000038078397116 Текущая цена: $ 0,00000709 $ 0,00000709 $ 0,00000709 Узнайте больше о цене Fruits (FRTS)

Токеномика Fruits (FRTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fruits (FRTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRTS, изучите текущую цену FRTS!

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