Токеномика Fruits (FRTS)

Токеномика Fruits (FRTS)

Откройте для себя ключевую информацию о Fruits (FRTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fruits (FRTS)

Проект Fruits Eco-Blockchain использует алгоритм PoC (Proof-of-Capacity) для создания экологически чистой и устойчивой экономики, открытой для всех. Он выполняет устойчивый экономический цикл с чрезвычайно низким энергопотреблением, высокой безопасностью и отсутствием комиссий за транзакции. Наш экономический цикл, созданный таким PoC, обеспечивает уникальную экономику блокчейна, целью которой является оживление глобальной благотворительности.

Официальный сайт:
https://fruitsblockchain.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.fruitsblockchain.com/
Обозреватель блоков:
https://fruitscan.io/

Токеномика и анализ цен Fruits (FRTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fruits (FRTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 149,36K
$ 149,36K$ 149,36K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 21,07B
$ 21,07B$ 21,07B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,02765
$ 0,02765$ 0,02765
Исторический минимум:
$ 0,000000038078397116
$ 0,000000038078397116$ 0,000000038078397116
Текущая цена:
$ 0,00000709
$ 0,00000709$ 0,00000709

Токеномика Fruits (FRTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fruits (FRTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRTS, изучите текущую цену FRTS!

Как купить FRTS

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История цены Fruits (FRTS)

Анализ истории цены FRTS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.