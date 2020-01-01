Токеномика Forta (FORT) Откройте для себя ключевую информацию о Forta (FORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Forta (FORT) Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Официальный сайт: https://forta.org/ Whitepaper: https://docs.forta.network/en/latest/ Обозреватель блоков: https://explorer.forta.network/ Купить FORT сейчас!

Токеномика и анализ цен Forta (FORT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forta (FORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,32M $ 40,32M $ 40,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 588,90M $ 588,90M $ 588,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,47M $ 68,47M $ 68,47M Исторический максимум: $ 0,7333 $ 0,7333 $ 0,7333 Исторический минимум: $ 0,06065180753504669 $ 0,06065180753504669 $ 0,06065180753504669 Текущая цена: $ 0,06847 $ 0,06847 $ 0,06847 Узнайте больше о цене Forta (FORT)

Токеномика Forta (FORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Forta (FORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FORT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FORT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORT, изучите текущую цену FORT!

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