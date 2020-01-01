Токеномика Forta (FORT)

Токеномика Forta (FORT)

Откройте для себя ключевую информацию о Forta (FORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Forta (FORT)

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Официальный сайт:
https://forta.org/
Whitepaper:
https://docs.forta.network/en/latest/
Обозреватель блоков:
https://explorer.forta.network/

Токеномика и анализ цен Forta (FORT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forta (FORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,32M
$ 40,32M$ 40,32M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 588,90M
$ 588,90M$ 588,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 68,47M
$ 68,47M$ 68,47M
Исторический максимум:
$ 0,7333
$ 0,7333$ 0,7333
Исторический минимум:
$ 0,06065180753504669
$ 0,06065180753504669$ 0,06065180753504669
Текущая цена:
$ 0,06847
$ 0,06847$ 0,06847

Токеномика Forta (FORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Forta (FORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FORT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FORT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORT, изучите текущую цену FORT!

Как купить FORT

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История цены Forta (FORT)

Анализ истории цены FORT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.