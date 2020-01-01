Токеномика FLOW (FLOW) Откройте для себя ключевую информацию о FLOW (FLOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FLOW (FLOW) Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Официальный сайт: https://flow.com Whitepaper: https://www.flow.com/technical-paper Обозреватель блоков: https://www.flowscan.io/ Купить FLOW сейчас!

Токеномика и анализ цен FLOW (FLOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLOW (FLOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 524,03M $ 524,03M $ 524,03M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,59B $ 1,59B $ 1,59B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 46,403 $ 46,403 $ 46,403 Исторический минимум: $ 0,2915829371670184 $ 0,2915829371670184 $ 0,2915829371670184 Текущая цена: $ 0,3292 $ 0,3292 $ 0,3292 Узнайте больше о цене FLOW (FLOW)

Токеномика FLOW (FLOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FLOW (FLOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLOW, изучите текущую цену FLOW!

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