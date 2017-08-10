Токеномика Filecoin (FIL) Откройте для себя ключевую информацию о Filecoin (FIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Filecoin (FIL) Filecoin [Futures] (FIL) — это криптовалюта. Пользователи могут генерировать FIL в процессе майнинга. Для получения подробной информации о проекте, пожалуйста, посетите официальный сайт проекта, упомянутый выше. Официальный сайт: https://filecoin.io/ Whitepaper: https://docs.filecoin.io/ Обозреватель блоков: https://filfox.io/en?utm_source=cmc Купить FIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Filecoin (FIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Filecoin (FIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,56B $ 1,56B $ 1,56B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 677,75M $ 677,75M $ 677,75M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 237,8643 $ 237,8643 $ 237,8643 Исторический минимум: $ 1,82924685424 $ 1,82924685424 $ 1,82924685424 Текущая цена: $ 2,296 $ 2,296 $ 2,296 Узнайте больше о цене Filecoin (FIL)

Токеномика Filecoin (FIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Filecoin (FIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIL, изучите текущую цену FIL!

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