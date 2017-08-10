Токеномика Filecoin (FIL)

Токеномика Filecoin (FIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Filecoin (FIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) — это криптовалюта. Пользователи могут генерировать FIL в процессе майнинга. Для получения подробной информации о проекте, пожалуйста, посетите официальный сайт проекта, упомянутый выше.

Официальный сайт:
https://filecoin.io/
Whitepaper:
https://docs.filecoin.io/
Обозреватель блоков:
https://filfox.io/en?utm_source=cmc

Токеномика и анализ цен Filecoin (FIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Filecoin (FIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,56B
$ 1,56B$ 1,56B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 677,75M
$ 677,75M$ 677,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 237,8643
$ 237,8643$ 237,8643
Исторический минимум:
$ 1,82924685424
$ 1,82924685424$ 1,82924685424
Текущая цена:
$ 2,296
$ 2,296$ 2,296

Токеномика Filecoin (FIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Filecoin (FIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIL, изучите текущую цену FIL!

Как купить FIL

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История цены Filecoin (FIL)

Анализ истории цены FIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FIL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.