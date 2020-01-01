Токеномика Fartboy (FARTBOY) Откройте для себя ключевую информацию о Fartboy (FARTBOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fartboy (FARTBOY) Запущенный 5 января, FARTBOY был разрушен его первоначальным разработчиком, но жизнестойкое сообщество CoinsKid взяло на себя ответственность, возродило проект и превратило его в символ органического роста и силы, движимой сообществом. Проект черпает вдохновение из Fartboy, уморительной и популярной серии детских книг Адама Уоллеса, автора бестселлеров New York Times, продавшего более 11 миллионов книг. Официальный сайт: https://www.fartboysol.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Купить FARTBOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Fartboy (FARTBOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fartboy (FARTBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,29M $ 21,29M $ 21,29M Общее предложение: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M Оборотное предложение: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,29M $ 21,29M $ 21,29M Исторический максимум: $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 Исторический минимум: $ 0,000007757130385205 $ 0,000007757130385205 $ 0,000007757130385205 Текущая цена: $ 0,0213 $ 0,0213 $ 0,0213 Узнайте больше о цене Fartboy (FARTBOY)

Токеномика Fartboy (FARTBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fartboy (FARTBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARTBOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARTBOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARTBOY, изучите текущую цену FARTBOY!

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