Токеномика ETHW (ETHW) Откройте для себя ключевую информацию о ETHW (ETHW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETHW (ETHW) EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Официальный сайт: https://ethereumpow.org/ Обозреватель блоков: https://ethwscan.com Купить ETHW сейчас!

Токеномика и анализ цен ETHW (ETHW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHW (ETHW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,72M $ 143,72M $ 143,72M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 107,82M $ 107,82M $ 107,82M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 130 $ 130 $ 130 Исторический минимум: $ 0,9976494131002414 $ 0,9976494131002414 $ 0,9976494131002414 Текущая цена: $ 1,333 $ 1,333 $ 1,333 Узнайте больше о цене ETHW (ETHW)

Токеномика ETHW (ETHW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETHW (ETHW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHW, изучите текущую цену ETHW!

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