Токеномика Ethereum Classic (ETC)

Токеномика Ethereum Classic (ETC)

Откройте для себя ключевую информацию о Ethereum Classic (ETC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Официальный сайт:
https://ethereumclassic.org/
Whitepaper:
https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation
Обозреватель блоков:
https://etc.blockscout.com

Токеномика и анализ цен Ethereum Classic (ETC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethereum Classic (ETC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,51B
$ 2,51B$ 2,51B
Общее предложение:
$ 210,70M
$ 210,70M$ 210,70M
Оборотное предложение:
$ 152,51M
$ 152,51M$ 152,51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,47B
$ 3,47B$ 3,47B
Исторический максимум:
$ 180
$ 180$ 180
Исторический минимум:
$ 0,45244601368904114
$ 0,45244601368904114$ 0,45244601368904114
Текущая цена:
$ 16,48
$ 16,48$ 16,48

Токеномика Ethereum Classic (ETC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ethereum Classic (ETC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETC, изучите текущую цену ETC!

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История цены Ethereum Classic (ETC)

Анализ истории цены ETC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.