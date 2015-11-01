Токеномика Ethereum Classic (ETC) Откройте для себя ключевую информацию о Ethereum Classic (ETC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Официальный сайт: https://ethereumclassic.org/ Whitepaper: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Обозреватель блоков: https://etc.blockscout.com Купить ETC сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethereum Classic (ETC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethereum Classic (ETC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,51B $ 2,51B $ 2,51B Общее предложение: $ 210,70M $ 210,70M $ 210,70M Оборотное предложение: $ 152,51M $ 152,51M $ 152,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,47B $ 3,47B $ 3,47B Исторический максимум: $ 180 $ 180 $ 180 Исторический минимум: $ 0,45244601368904114 $ 0,45244601368904114 $ 0,45244601368904114 Текущая цена: $ 16,48 $ 16,48 $ 16,48 Узнайте больше о цене Ethereum Classic (ETC)

Токеномика Ethereum Classic (ETC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethereum Classic (ETC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETC, изучите текущую цену ETC!

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