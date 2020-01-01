Токеномика Epic Chain (EPIC) Откройте для себя ключевую информацию о Epic Chain (EPIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Epic Chain (EPIC) Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth. Официальный сайт: https://epicchain.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Купить EPIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Epic Chain (EPIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Epic Chain (EPIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,95M $ 18,95M $ 18,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 22,60M $ 22,60M $ 22,60M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Исторический минимум: $ 0,7551145298376974 $ 0,7551145298376974 $ 0,7551145298376974 Текущая цена: $ 0,8385 $ 0,8385 $ 0,8385 Узнайте больше о цене Epic Chain (EPIC)

Токеномика Epic Chain (EPIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Epic Chain (EPIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EPIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EPIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPIC, изучите текущую цену EPIC!

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