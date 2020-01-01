Токеномика MULTIVERSX (EGLD)

Токеномика MULTIVERSX (EGLD)

Откройте для себя ключевую информацию о MULTIVERSX (EGLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Официальный сайт:
https://multiversx.com/
Whitepaper:
https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.multiversx.com/

Токеномика и анализ цен MULTIVERSX (EGLD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MULTIVERSX (EGLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 385,43M
$ 385,43M$ 385,43M
Общее предложение:
$ 31,42M
$ 31,42M$ 31,42M
Оборотное предложение:
$ 28,38M
$ 28,38M$ 28,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 426,63M
$ 426,63M$ 426,63M
Исторический максимум:
$ 237
$ 237$ 237
Исторический минимум:
$ 6,54362957
$ 6,54362957$ 6,54362957
Текущая цена:
$ 13,58
$ 13,58$ 13,58

Токеномика MULTIVERSX (EGLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MULTIVERSX (EGLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EGLD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EGLD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGLD, изучите текущую цену EGLD!

Как купить EGLD

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История цены MULTIVERSX (EGLD)

Анализ истории цены EGLD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EGLD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.