Токеномика MULTIVERSX (EGLD) Откройте для себя ключевую информацию о MULTIVERSX (EGLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MULTIVERSX (EGLD) Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Официальный сайт: https://multiversx.com/ Whitepaper: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/ Купить EGLD сейчас!

Токеномика и анализ цен MULTIVERSX (EGLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MULTIVERSX (EGLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 385,43M $ 385,43M $ 385,43M Общее предложение: $ 31,42M $ 31,42M $ 31,42M Оборотное предложение: $ 28,38M $ 28,38M $ 28,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 426,63M $ 426,63M $ 426,63M Исторический максимум: $ 237 $ 237 $ 237 Исторический минимум: $ 6,54362957 $ 6,54362957 $ 6,54362957 Текущая цена: $ 13,58 $ 13,58 $ 13,58 Узнайте больше о цене MULTIVERSX (EGLD)

Токеномика MULTIVERSX (EGLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MULTIVERSX (EGLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGLD, изучите текущую цену EGLD!

Как купить EGLD Заинтересованы в добавлении MULTIVERSX (EGLD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EGLD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить EGLD на MEXC прямо сейчас!

История цены MULTIVERSX (EGLD) Анализ истории цены EGLD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены EGLD прямо сейчас!

Прогноз цены EGLD Хотите узнать, куда может двигаться EGLD? Наша страница прогноза цены EGLD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EGLD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!