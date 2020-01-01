Токеномика DODO (DODO) Откройте для себя ключевую информацию о DODO (DODO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DODO (DODO) DODO — это ончейн-инфраструктура ликвидности нового поколения, основанная на алгоритмах активного маркет-мейкера. Как децентрализованная торговая платформа, DODO использует модель фондового пула и чистые цепочки транзакций для поддержки бесплатной эмиссии новых активов. Официальный сайт: https://dodoex.io/ Whitepaper: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd Купить DODO сейчас!

Токеномика и анализ цен DODO (DODO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DODO (DODO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,45M $ 27,45M $ 27,45M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 725,70M $ 725,70M $ 725,70M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,53 $ 8,53 $ 8,53 Исторический минимум: $ 0,031905607879859216 $ 0,031905607879859216 $ 0,031905607879859216 Текущая цена: $ 0,03782 $ 0,03782 $ 0,03782 Узнайте больше о цене DODO (DODO)

Токеномика DODO (DODO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DODO (DODO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DODO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DODO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DODO, изучите текущую цену DODO!

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