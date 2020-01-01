Токеномика Decred (DCR) Откройте для себя ключевую информацию о Decred (DCR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decred (DCR) Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Официальный сайт: https://decred.org/ Whitepaper: https://docs.decred.org/ Обозреватель блоков: https://dcrdata.decred.org/ Купить DCR сейчас!

Токеномика и анализ цен Decred (DCR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decred (DCR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 249,18M $ 249,18M $ 249,18M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 16,88M $ 16,88M $ 16,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 310,02M $ 310,02M $ 310,02M Исторический максимум: $ 248,52681 $ 248,52681 $ 248,52681 Исторический минимум: $ 0,3947960138320923 $ 0,3947960138320923 $ 0,3947960138320923 Текущая цена: $ 14,763 $ 14,763 $ 14,763 Узнайте больше о цене Decred (DCR)

Токеномика Decred (DCR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decred (DCR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCR, изучите текущую цену DCR!

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