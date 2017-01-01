Токеномика DAO Maker (DAO) Откройте для себя ключевую информацию о DAO Maker (DAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DAO Maker (DAO) DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Официальный сайт: https://daomaker.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Купить DAO сейчас!

Токеномика и анализ цен DAO Maker (DAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAO Maker (DAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,70M $ 23,70M $ 23,70M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 197,34M $ 197,34M $ 197,34M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 19,98 $ 19,98 $ 19,98 Исторический минимум: $ 0,10402367680053178 $ 0,10402367680053178 $ 0,10402367680053178 Текущая цена: $ 0,1201 $ 0,1201 $ 0,1201 Узнайте больше о цене DAO Maker (DAO)

Токеномика DAO Maker (DAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DAO Maker (DAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAO, изучите текущую цену DAO!

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