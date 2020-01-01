Токеномика Creo Engine (CREO) Откройте для себя ключевую информацию о Creo Engine (CREO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Creo Engine (CREO) Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Официальный сайт: https://www.creoengine.com/ Whitepaper: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Купить CREO сейчас!

Токеномика и анализ цен Creo Engine (CREO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Creo Engine (CREO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,80M $ 2,80M $ 2,80M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 400,03M $ 400,03M $ 400,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,00M $ 7,00M $ 7,00M Исторический максимум: $ 0,2055527 $ 0,2055527 $ 0,2055527 Исторический минимум: $ 0,000769553751057268 $ 0,000769553751057268 $ 0,000769553751057268 Текущая цена: $ 0,0069977 $ 0,0069977 $ 0,0069977 Узнайте больше о цене Creo Engine (CREO)

Токеномика Creo Engine (CREO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Creo Engine (CREO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CREO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CREO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREO, изучите текущую цену CREO!

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