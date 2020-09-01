Токеномика Cypherium (CPH) Откройте для себя ключевую информацию о Cypherium (CPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cypherium (CPH) CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Официальный сайт: https://www.cypherium.io/ Whitepaper: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Обозреватель блоков: https://cypherium.tryethernal.com/ Купить CPH сейчас!

Токеномика и анализ цен Cypherium (CPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cypherium (CPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M Общее предложение: $ 8,43B $ 8,43B $ 8,43B Оборотное предложение: $ 382,95M $ 382,95M $ 382,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,48M $ 66,48M $ 66,48M Исторический максимум: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Исторический минимум: $ 0,002529181439634382 $ 0,002529181439634382 $ 0,002529181439634382 Текущая цена: $ 0,007888 $ 0,007888 $ 0,007888 Узнайте больше о цене Cypherium (CPH)

Токеномика Cypherium (CPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cypherium (CPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPH, изучите текущую цену CPH!

Как купить CPH Заинтересованы в добавлении Cypherium (CPH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CPH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CPH на MEXC прямо сейчас!

История цены Cypherium (CPH) Анализ истории цены CPH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CPH прямо сейчас!

Прогноз цены CPH Хотите узнать, куда может двигаться CPH? Наша страница прогноза цены CPH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CPH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!