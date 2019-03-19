Токеномика Celer Network (CELR) Откройте для себя ключевую информацию о Celer Network (CELR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Celer Network (CELR) Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Официальный сайт: https://www.celer.network/# Whitepaper: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Купить CELR сейчас!

Токеномика и анализ цен Celer Network (CELR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Celer Network (CELR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,50M $ 57,50M $ 57,50M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,78B $ 7,78B $ 7,78B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 73,88M $ 73,88M $ 73,88M Исторический максимум: $ 0,1985 $ 0,1985 $ 0,1985 Исторический минимум: $ 0,00101410762651 $ 0,00101410762651 $ 0,00101410762651 Текущая цена: $ 0,007388 $ 0,007388 $ 0,007388 Узнайте больше о цене Celer Network (CELR)

Токеномика Celer Network (CELR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Celer Network (CELR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CELR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CELR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELR, изучите текущую цену CELR!

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