Токеномика Celer Network (CELR)

Токеномика Celer Network (CELR)

Откройте для себя ключевую информацию о Celer Network (CELR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Официальный сайт:
https://www.celer.network/#
Whitepaper:
https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667

Токеномика и анализ цен Celer Network (CELR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Celer Network (CELR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 57,50M
$ 57,50M$ 57,50M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 7,78B
$ 7,78B$ 7,78B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 73,88M
$ 73,88M$ 73,88M
Исторический максимум:
$ 0,1985
$ 0,1985$ 0,1985
Исторический минимум:
$ 0,00101410762651
$ 0,00101410762651$ 0,00101410762651
Текущая цена:
$ 0,007388
$ 0,007388$ 0,007388

Токеномика Celer Network (CELR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Celer Network (CELR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CELR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CELR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELR, изучите текущую цену CELR!

Как купить CELR

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История цены Celer Network (CELR)

Анализ истории цены CELR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.