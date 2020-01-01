Токеномика CELO (CELO) Откройте для себя ключевую информацию о CELO (CELO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CELO (CELO) Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Официальный сайт: https://celo.org/ Whitepaper: http://docs.celo.org/ Обозреватель блоков: https://celoscan.io Купить CELO сейчас!

Токеномика и анализ цен CELO (CELO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CELO (CELO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 149,35M $ 149,35M $ 149,35M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 573,34M $ 573,34M $ 573,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 260,50M $ 260,50M $ 260,50M Исторический максимум: $ 5,211 $ 5,211 $ 5,211 Исторический минимум: $ 0,2383232905502136 $ 0,2383232905502136 $ 0,2383232905502136 Текущая цена: $ 0,2605 $ 0,2605 $ 0,2605 Узнайте больше о цене CELO (CELO)

Токеномика CELO (CELO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CELO (CELO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CELO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CELO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELO, изучите текущую цену CELO!

Как купить CELO Заинтересованы в добавлении CELO (CELO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CELO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CELO на MEXC прямо сейчас!

История цены CELO (CELO) Анализ истории цены CELO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CELO прямо сейчас!

Прогноз цены CELO Хотите узнать, куда может двигаться CELO? Наша страница прогноза цены CELO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CELO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!