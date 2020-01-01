Токеномика CEEK (CEEK) Откройте для себя ключевую информацию о CEEK (CEEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CEEK (CEEK) Виртуальные концерты, живая музыка, спортивные трансляции, потоковая платформа 360VR на блокчейне. Общайтесь со звездами, загляните за кулисы, прямые трансляции 4dHeadphones и виртуальная реальность Официальный сайт: https://www.ceek.io/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1 Купить CEEK сейчас!

Токеномика и анализ цен CEEK (CEEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CEEK (CEEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,38M $ 8,38M $ 8,38M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 805,72M $ 805,72M $ 805,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,40M $ 10,40M $ 10,40M Исторический максимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Исторический минимум: $ 0,000948043686336 $ 0,000948043686336 $ 0,000948043686336 Текущая цена: $ 0,0104 $ 0,0104 $ 0,0104 Узнайте больше о цене CEEK (CEEK)

Токеномика CEEK (CEEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CEEK (CEEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CEEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CEEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CEEK, изучите текущую цену CEEK!

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