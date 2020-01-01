Токеномика CEEK (CEEK)

Токеномика CEEK (CEEK)

Откройте для себя ключевую информацию о CEEK (CEEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CEEK (CEEK)

Виртуальные концерты, живая музыка, спортивные трансляции, потоковая платформа 360VR на блокчейне. Общайтесь со звездами, загляните за кулисы, прямые трансляции 4dHeadphones и виртуальная реальность

Официальный сайт:
https://www.ceek.io/
Whitepaper:
https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1

Токеномика и анализ цен CEEK (CEEK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CEEK (CEEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,38M
$ 8,38M$ 8,38M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 805,72M
$ 805,72M$ 805,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,40M
$ 10,40M$ 10,40M
Исторический максимум:
$ 1,2
$ 1,2$ 1,2
Исторический минимум:
$ 0,000948043686336
$ 0,000948043686336$ 0,000948043686336
Текущая цена:
$ 0,0104
$ 0,0104$ 0,0104

Токеномика CEEK (CEEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CEEK (CEEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CEEK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CEEK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CEEK, изучите текущую цену CEEK!

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История цены CEEK (CEEK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.