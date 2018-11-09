Токеномика BitcoinSV (BSV)

Токеномика BitcoinSV (BSV)

Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinSV (BSV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Официальный сайт:
https://www.bsvblockchain.org/
Обозреватель блоков:
https://whatsonchain.com/

Токеномика и анализ цен BitcoinSV (BSV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinSV (BSV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 519,41M
$ 519,41M$ 519,41M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 19,89M
$ 19,89M$ 19,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 495,1033
$ 495,1033$ 495,1033
Исторический минимум:
$ 23,299089851920975
$ 23,299089851920975$ 23,299089851920975
Текущая цена:
$ 26,12
$ 26,12$ 26,12

Токеномика BitcoinSV (BSV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitcoinSV (BSV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSV, изучите текущую цену BSV!

Как купить BSV

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История цены BitcoinSV (BSV)

Анализ истории цены BSV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.