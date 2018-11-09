Токеномика BitcoinSV (BSV) Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinSV (BSV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitcoinSV (BSV) The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Официальный сайт: https://www.bsvblockchain.org/ Обозреватель блоков: https://whatsonchain.com/ Купить BSV сейчас!

Токеномика и анализ цен BitcoinSV (BSV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinSV (BSV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 519,41M $ 519,41M $ 519,41M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 19,89M $ 19,89M $ 19,89M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 495,1033 $ 495,1033 $ 495,1033 Исторический минимум: $ 23,299089851920975 $ 23,299089851920975 $ 23,299089851920975 Текущая цена: $ 26,12 $ 26,12 $ 26,12 Узнайте больше о цене BitcoinSV (BSV)

Токеномика BitcoinSV (BSV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitcoinSV (BSV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSV, изучите текущую цену BSV!

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